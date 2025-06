L’ambiente può influenzare la determinazione del sesso nei mammiferi | osservati maschi con ovaie nei test

L’ambiente che ci circonda può avere un ruolo sorprendente nella determinazione del sesso nei mammiferi, come dimostrato da recenti studi sui topi. Per la prima volta, gli esperimenti evidenziano come fattori esterni possano influenzare il percorso biologico del sesso, sfidando le nozioni tradizionali. Scopriamo insieme come questi sorprendenti risultati aprano nuove prospettive sulla biologia e sulla genetica animale, rivoluzionando la nostra comprensione del mondo vivente.

Esperimenti con i topi hanno dimostrato per la prima volta che i fattori ambientali sono in grado di influenzare la determinazione del sesso nei mammiferi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

