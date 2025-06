L' ambasciatore d' Armenia in visita a Bari | incontro con la vicesindaca Iacovone a Palazzo di Città

L’ambasciatore d’Armenia ha visitato Bari, incontrando la vicesindaca Iacovone a Palazzo di Città. Un’occasione preziosa per rinsaldare il legame tra la città e la comunità armena, radicata nel territorio sin dal 1924, quando i profughi arrivarono dai campi di Atene e Salonicco per sfuggire ai massacri ottomani. Questo storico legame testimonia l’importanza della memoria e dell’accoglienza, valori che continuano a unire le due realtà.

È stata l'occasione per ribadire il legame tra Bari e la comunità armena che nel 1924, proprio nel capoluogo pugliese, fu accolta in arrivo dai campi profughi di Atene e Salonicco, dove migliaia di persone si erano rifugiate per sfuggire ai massacri perpetrati dall'Impero ottomano tra il 1915 e.

