L’altro valzer degli allenatori | via alle polemiche d’estate

L’estate porta con sé un turbinio di voci e smentite nel mondo del calcio, dove il valzer degli allenatori si fa sempre più intenso. Tra indiscrezioni e firme imminenti, il mercato si infiamma, lasciando tifosi e addetti ai lavori in attesa di scelte decisive. Ma dietro a questa danza frenetica si cela anche un’aspettativa spesso disallineata tra desideri e realtà: scopriamo insieme le novità che stanno scuotendo il calcio italiano.

Il valzer degli allenatori non finisce mai ma c’è pure un lato meno brillante, quello delle aspettative dei tifosi che non sembrano collimare con le scelte delle società. Arrivano indiscrezioni e firme quasi fatte: Ivan Juric sarebbe a un passo dall’Atalanta. Christian Chivu ha firmato con l’Inter e Marco Baroni, in uscita dalla Lazio che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - L’altro valzer degli allenatori: via alle polemiche d’estate

