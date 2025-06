L' allarme della Dia | Tutto fa riferimento alla ' mamma' della ' ndrangheta a Polsi

L'allarme della DIA evidenzia un quadro preoccupante: mentre per Cosa Nostra nel 2024 sono state emesse 200 interdittive tutte in Sicilia, la 'ndrangheta si espande oltre i confini calabresi, infiltrandosi nel tessuto economico nazionale e internazionale. Questa capacità di proliferare fuori regione sottolinea la sua pericolosa trasformazione da organizzazione regionale a minaccia globale, richiedendo attenzione e strategie mirate per contrastarla efficacemente. Una sfida che coinvolge tutta l’Italia e non solo.

"Per Cosa Nostra sono state fatte, nel 2024, 200 interdittive, tutte localizzate in Sicilia, per quanto riguarda la 'ndrangheta, invece, questa presenta infiltrazioni nel tessuto economico oltre regione e questo dimostra la sua capacità di proliferare fuori dai confini calabresi.

