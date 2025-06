Ladro preso con la localizzazione

testa calda che si aggirava nervosamente, probabilmente il ladro ancora ignaro di essere stato scoperto. Grazie alla tecnologia di localizzazione, la rapida azione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto in tempi record, ripristinando così sicurezza e tranquillità in città . La vicenda dimostra ancora una volta come l’innovazione possa fare la differenza nella lotta contro i crimini quotidiani, salvaguardando i cittadini e i loro beni.

Le hanno rubato il telefono cellulare mentre andava a Como, ma la polizia, grazie alla geolocalizzazione, lo ha subito rintracciato e denunciato l’uomo che lo aveva con sé. È avvenuto mercoledì mattina verso le 9.45, quando una pattuglia della Squadra Volante è stata inviata davanti all’ ospedale Valduce di Como in via Dante Alighieri: la zona in cui il sistema installato sul telefono, ne indicava la presenza. Ad attendere i poliziotti c’era la proprietaria dello smartphone assieme al padre: consultando il gps del telefono, sono riusciti a individuarlo con maggiore precisine, e in particolare nelle immediate vicinanze di un tunisino di 34 anni, residente a Luisago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladro preso con la localizzazione

