ladri assaltano bancomat delle poste il sistema di allarme li mette in fuga

Nella notte del 31 maggio, un tentativo di furto ai danni dell’ufficio postale di San Giovanni Valdarno viene sventato grazie alla tecnologia avanzata del sistema di allarme. I ladri speravano di fare razzia di contanti forzando lo sportello automatico, ma il tempestivo intervento delle sirene ha fatto fuggire i malviventi. La difesa tecnologica si dimostra ancora una volta un’arma vincente contro i tentativi di crimine.

Speravano di far razzia di contanti facendo saltare lo sportello automatico dell'ufficio postale di piazza della Repubblica a San Giovanni Valdarno alla periferia Sud dell'abitato. Ma non avevano fatto i conti con il sistema di allarme sofisticato che Poste Italiane ha installato nelle agenzie del territorio, inclusa quella presa di mira nella città di Masaccio e il loro piano è fallito. Il tentato furto risale alla notte del 31 maggio scorso e non ha prodotto l'esito auspicato dai soliti ignoti che si erano avvicinati all'Atm per cercare di manometterlo utilizzando appunto esplosivi. Le loro mosse infatti non sono sfuggite al sistema di sicurezza di sintesi vocale della "situation room" di Roma, la sala di monitoraggio dell'ente postale operativa 24 ore su 24.