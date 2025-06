L' acqua è tornata a riempire il Canale Tagliata I lavori in dirittura d' arrivo

L'acqua ha nuovamente invaso il Canale Tagliata, segnando un passo importante verso il completamento dei lavori. Dopo l'inaugurazione dei nuovi accessi al mare di via Colombo, il canale si prepara a tornare alla sua naturale funzionalità grazie agli ultimi interventi. La riapertura del flusso rappresenta un traguardo fondamentale per il progetto, che promette di migliorare la vivibilità e l'accessibilità della zona.

Dopo l'inaugurazione dei due accessi al mare di via Colombo avvenuta sabato scorso, continuano i lavori per per le ultime operazioni da effettuare sul Canale Tagliata. Nei giorni scorsi sono state rimosse le palancole e il canale si è "riempito" d'acqua del mare, un ritorno al suo assetto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it