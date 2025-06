Laceno d' Oro pubblicati i bandi dei concorsi

Il Laceno d’Oro International Film Festival torna a brillare con la sua 50ª edizione, prevista dall’1 all’8 dicembre 2025. Sono stati pubblicati i bandi dei tre concorsi, offrendo a registi e creativi di tutto il mondo l’opportunità di condividere le proprie storie sul grande schermo. Non perdere questa occasione: iscriviti subito sulla piattaforma internazionale www.filmfreeway e preparati a vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile!

Il Laceno d’Oro International Film Festival, lo storico festival internazionale del cinema di Avellino, pubblica i bandi dei tre concorsi e annuncia le date della 50esima edizione, dall’1 all’8 Dicembre 2025. L’iscrizione ai contest è disponibile sulla piattaforma internazionale www.filmfreeway. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Laceno d'Oro, pubblicati i bandi dei concorsi

