Laceno d’Oro aperte le iscrizioni ai concorsi internazionali

Se sei un appassionato di cinema e sogni di vedere il tuo lavoro sul grande schermo, questa è la tua occasione! Laceno d’Oro, il prestigioso festival internazionale di Avellino, apre ufficialmente le iscrizioni per i suoi tre concorsi, con la tanto attesa 50ª edizione in programma dall’1 all’8 dicembre 2025. Non perdere tempo: iscriviti entro il 5 settembre e preparati a far brillare il tuo talento nel panorama cinematografico internazionale!

Tempo di lettura: 2 minuti Il Laceno d’Oro International Film Festival, lo storico festival internazionale del cinema di Avellino, pubblica i bandi dei tre concorsi e annuncia le date della 50esima edizione, dall’1 all’8 Dicembre 2025. L’iscrizione ai contest è disponibile sulla piattaforma internazionale www.filmfreeway.com e sul sito ufficiale del festival www.lacenodoro.it con scadenza il 5 settembre. Sono tre i concorsi internazionali: Laceno d’Oro 50, riservato a medio e lungometraggi, di finzione o di “cinema del reale” e documentari di durata superiore ai 30 minuti, Gli occhi sulla città, dedicato ai film di durata inferiore o uguale ai 30 minuti, sui temi degli spazi urbani, dell’ambiente e del paesaggio; Spazio Campania, riservato a opere realizzate da autori campani o ambientate nella regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Laceno d’Oro, aperte le iscrizioni ai concorsi internazionali

In questa notizia si parla di: Laceno Concorsi Aperte Iscrizioni

Lucca Film Festival, ultima chiamata per i concorsi: iscrizioni aperte per la notte a ‘Effetto cinema’ - Ultima chiamata per i concorsi di Lucca Film Festival. Le iscrizioni per i contest internazionali lungometraggi, cortometraggi e Lff For Future scadono lunedì (15 luglio). Nella sezione cortometraggi, ... luccaindiretta.it scrive