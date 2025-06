L’accusa ad Angelo Duro | Ha evaso l’Irpef per 150 mila euro

L’accusa a Angelo Duro scuote il mondo dello spettacolo: secondo la procura di Roma, il celebre comico avrebbe evaso 150 mila euro di Irpef nel 2023. Un’indagine nata da un controllo amministrativo e affidata al procuratore Stefano Pesci svela uno schema fiscale complesso, iniziato con una partita Iva in regime forfettario e proseguito oltre i limiti previsti. La vicenda mette in luce le sfide e le trappole del sistema fiscale italiano, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro legale e professionale di Duro.

Il comico Angelo Duro è accusato di aver evaso l’Irpef per 150 mila euro nel 2023. L’accusa che arriva dalla procura di Roma nasce da un controllo amministrativo. Gli accertamenti sono affidati al procuratore aggiunto Stefano Pesci. Al momento l’inchiesta è a carico di ignoti, fa sapere Repubblica. Il punto è lo schema fiscale per gestire i guadagni. Ha iniziato con la partita Iva in regime forfettario. Al raggiungimento del massimo previsto, invece di passare a un regime ordinario, ha creato una società attraverso la quale incassava i compensi. L’Irpef. Così ha cominciato a pagare l’Ires, meno gravosa dell’Irpef. 🔗 Leggi su Open.online

