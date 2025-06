Labubu | in coda alla Rinascente tra chi li ama e chi ci guadagna tra amicizie e ceffoni nonni e collezionisti

Nel cuore della Rinascente, la coda per i Labubu si anima di storie e passioni diverse: tra amori, amicizie, scambi e qualche ceffone, un mondo variegato si mobilita fin dalle prime ore del mattino. Chi sono realmente questi collezionisti, giovani alla ricerca di bellezza e nostalgia o scommettitori furbi? Un fenomeno che unisce generazioni e motivazioni diverse, rivelando come un semplice peluche possa diventare il simbolo di una società in miniatura. Ma cosa significa questa corsa sfrenata?

Tutti in fila per i Labubu, i mostrini pelosi e colorati con orecchione e dentoni che mezzo mondo trova «cute». Ma chi sono le persone che si mettono in coda fin dalle due di notte per collezionarli? Ho parlato con tutti e ne esce un mondo più che mai vario, dalle ragazze in cerca di bellezza alle bande di adolescenti che li comprano per rivenderli e farci qualche soldo, tra lotte per i primi posti in coda, collezionisti e nonni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Labubu: in coda alla Rinascente tra chi li ama e chi ci guadagna, tra amicizie e ceffoni, nonni e collezionisti

In questa notizia si parla di: Coda Labubu Nonni Collezionisti

