Laboratori innovativi per l’istruzione tecnica e professionale | pubblicato l’avviso per le scuole del Mezzogiorno | Bando

Se sei una scuola del Mezzogiorno con ambizioni di innovazione, questa è la tua occasione! È stato pubblicato un avviso che promuove laboratori all’avanguardia, dedicati a potenziare le competenze tecniche e professionali degli studenti. Con un finanziamento mirato, potrai creare ambienti stimolanti e all’avanguardia, contribuendo a formare le nuove menti del futuro. La sfida è aperta: il cambiamento parte da qui.

Il bando mira a promuovere la creazione di ambienti laboratoriali avanzati destinati a rafforzare le competenze tecniche e professionali degli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con indirizzi tecnici o professionali, situati in specifiche aree geografiche. Le attività finanziate saranno attuate entro la conclusione dell’anno scolastico 2025-2026 e sono parte del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, sostenuto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

