La vocazione green interpretata dai ragazzi

La vocazione green si fa strada tra i giovani, protagonisti di un impegno concreto per la tutela del territorio e la risorsa acqua. A La Spezia, il Canale Lunense, attraverso iniziative come ‘Cronisti in classe’, coinvolge gli studenti in un percorso di consapevolezza ambientale, dimostrando che le nuove generazioni sono il futuro sostenibile. È il segnale di un cambiamento positivo che parte dall’educazione e dalla passione dei ragazzi per il pianeta.

LA SPEZIA Tutela e salvaguardia del territorio e uso consapevole della risorsa idrica in un contesto sempre più influenzato dai cambiamenti climatici e dalla necessità di sostenibilità . Queste le attività istituzionali svolte quotidianamente dal Canale Lunense che grazie a ‘Cronisti in classe’ sono state fatte toccare con mano anche ai ragazzi di alcune delle classi che hanno aderito al Campionato di giornalismo organizzato da La Nazione. È il secondo anno che il Consorzio Canale Lunense aderisce come sponsor al Campionato di Giornalismo, aprendo il proprio ente a diverse classi degli istituti scolastici per lezioni e visite guidate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "La vocazione green interpretata dai ragazzi"

