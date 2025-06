la vita è adesso e non è una locura oggi fuori baglioni e lazza

La vita è adesso e non è una locura, ma spesso la nostra mente si perde tra tempi passati e stili ormai lontani. Oggi, fuori Baglioni e Lazza, ci troviamo a navigare un mondo di esperienze che sembrano sfuggire alla nostra comprensione, tra lingue sconosciute e narrazioni lente. È come se il presente ci chiedesse di riscoprire cosa significhi davvero vivere il momento. E allora, come possiamo immergerci nel qui e ora?

Non so se capita anche a voi, io personalmente fatico ormai a leggere libri che siano stati scritti da autori nati prima della seconda guerra mondiale. Fatico a leggere una lingua che non ho evidentemente mai parlato, sia essa quella dell’autore o quella che un traduttore ha deciso di applicare al testo originale. Per lo stesso motivo, credo, fatico a seguire film che invece siano di epoche anche più recenti, i ritmi dilatati, certe trovate stilistiche diventate modernariato, un linguaggio registico che oggi non trova spazio. Credo sia una questione da riportare al fatto che la contemporaneità, per ragioni legate ai social, al nostro passare il tempo in rete, scorrendo veloce sullo schermo senza prestare mai troppa attenzione, è diventata iperveloce, frammentaria, vaporizzata, quindi confrontarsi con qualcosa che pretenda una attenzione paziente mi risulta difficile, almeno laddove non è davvero necessaria, il fatto di aver passato gli anni della mia gioventù a aver letto e visto tutto quel che potevo leggere e vedere solo parziale giustificazione a mia discolpa. 🔗 Leggi su 361magazine.com