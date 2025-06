La violenza sulle donne non si ferma | Un caso al giorno dall' inizio dell' anno Nel 2024 sono stati 160

La violenza sulle donne continua a teatro di cronaca con un caso al giorno dall'inizio del 2024, raggiungendo quota 160 episodi. La tutela delle fasce più vulnerabili richiede impegno costante in prevenzione e indagini. In occasione del 211esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il comandante provinciale Massimo Friano ha evidenziato l’importante ruolo dei militari nella protezione della comunità della Tuscia, un impegno che si traduce in azioni concrete per fermare questa piaga sociale.

