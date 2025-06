La vincitrice è la scuola media di Rosia! Oltre 600 al PalaOrlandi per la festa finale

la festa finale si è trasformata in un autentico tripudio di emozioni, un momento magico che resterà impresso nei ricordi di tutti. La vittoria di Rosia non è solo un trofeo, ma la testimonianza del talento, dello spirito di squadra e della passione che animano i giovani protagonisti di questa straordinaria avventura scolastica.

Un'esplosione di gioia. Poi gli studenti sono scesi dagli spalti del palazzetto riversandosi sul parquet per godersi il primo posto sul podio di 'Cronisti in classe 2025', mentre al PalaOrlandi risuonavano le note dei 'Queen' con la loro 'We are the Champions'. E' stata dunque Rosia ad essere incoronata 'regina' della sfida fra studenti delle elementari e delle medie che ha appassionato i ragazzi guidati da insegnanti pronti ad assecondarli ed indirizzarli nel percorso. Tutti in piedi, autorità e compagni di viaggio dell'edizione numero 23, per applaudire le scuole giudicate più brillanti dalla giuria.