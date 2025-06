La vera setta è quella europeista | guai a criticare il sogno dell’Ue!

La vera setta è quella europeista: un mondo di dogmi e tabù che nessuno osa mettere in discussione. Guai a criticare il sogno dell’UE, considerato intoccabile e sacro. Chi osa farlo viene rapidamente etichettato come complottista, entrando in un calderone di inamovibili verità. Ma chi sono davvero i protagonisti di questa fede cieca? È forse giunto il momento di smascherare le vere variabili indipendenti del discorso pubblico.

di Savino Balzano Ci sono dei moloch che nessuno deve osare criticare. Sono le variabili indipendenti del discorso pubblico: l’Unione Europea è certamente una di queste. Ci sono anche istituzioni intoccabili, uomini meno criticabili del Papa, ma avremo modo di tornarci in futuro. Chi attacca l’Unione Europea, chi ne nega l’indispensabilità, finisce nel calderone dei complottisti. E questa cosa è curiosa, curiosa davvero. Chi è davvero complottista? È uno che crede ciecamente a una teoria, la difende con ardore quasi religioso, rifiuta qualsiasi dubbio e si affida a un dogma. Ecco, se la mettiamo così, ditemi voi: chi è più complottista del devoto europeista? A pensarci bene, quella europeista è una fede penitente per eccellenza: penitente e ingrata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La vera setta è quella europeista: guai a criticare il sogno dell’Ue!

In questa notizia si parla di: Criticare Vera Setta Europeista

