La vendetta di Putin sull’Ucraina | pioggia di missili su Kiev ci sono morti e feriti

In un attimo di tensione crescente, la notte ha portato una pioggia di missili su Kiev, scatenando morti, feriti e blackout diffusi. La capitale ucraina si trova ancora una volta sotto attacco, mentre le squadre di emergenza lavorano senza sosta per ripristinare i servizi essenziali. Questa escalation dimostra quanto la regione sia fragile e quanto il conflitto continui a scuotere le fondamenta della pace. La domanda ora è: quanto potrà durare questa spirale di violenza?

Kiev sotto attacco, nella notte una massiccia offensiva di droni ha colpito la capitale ucraina, causando blackout e danni diffusi. Le autorità ucraine hanno iniziato da subito a valutare le conseguenze, mentre le squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare i servizi essenziali, in particolare nella zona della riva sinistra del fiume Dnipro, una delle più colpite. Secondo Tymur Tkachenko, a capo dell’ Amministrazione Militare della Città di Kiev, la capitale è stata sorvolata da numerosi droni nemici, provenienti da più direzioni. Su Telegram, Tkachenko ha sottolineato la prontezza della difesa aerea, che ha risposto con decisione per intercettare i velivoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La vendetta di Putin sull’Ucraina: pioggia di missili su Kiev, ci sono morti e feriti

In questa notizia si parla di: Ucraina Kiev Sono Vendetta

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Da Kiev. L’attacco ai bombardieri russi porterà a una nuova vendetta di Putin di Alessandro Orsini L’Ucraina ha danneggiato o distrutto alcuni bombardieri di Putin usando un centinaio di droni lungamente nascosti in territorio russo. La grande stampa italiana Partecipa alla discussione

Magistrale vendetta ucraina in territorio russo. Già li sento i putiniani di casa nostra accusare Kiev di escalation, ma con che faccia? #SlavaUkraïni Partecipa alla discussione

Vasta offensiva russa sull'Ucraina, attacco droni su Kiev: 4 morti e 20 feriti - La vendetta di Putin. Diversi incendi in città, sterminata la famiglia del capo dei vigili del fuoco. Colpite anche Lutsk e la regione di Ternopil ... Segnala rainews.it

La vendetta di Putin su Kiev e l’ansia nucleare. I sospetti di Mosca su Usa e Gran Bretagna - Il successo tattico dell’attacco con i droni in Siberia costituisce una novità ed un significativo precedente per qualsiasi Stato che non può contare su un arsenale nucleare, ma può colpire e umiliare ... Riporta editorialedomani.it

Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco di droni russi Shahed: 4 morti. Esplosioni nella Capitale - Guerra Ucraina. Kiev è sotto attacco da parte di droni russi «Shahed», le forze di difesa aerea sono in azione. Lo riferisce l'Aeronautica militare ucraina su ... ilmattino.it scrive

Guerra Russia-Ucraina, il racconto da Kiev dopo una notte di combattimenti: “Città spettrale”