La Triestina è viva | depositata la documentazione per l' iscrizione in serie C

La Triestina si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con la documentazione per l’iscrizione in Serie C depositata ufficialmente. Una nota dell’ufficio stampa sancisce la fine di settimane di incertezze e tensioni, lasciando emergere chiaramente il cuore pulsante di questa grande squadra. Manca, però, la voce dei vertici, e il vuoto di Ben Rosenzweig pesa come un macigno. La speranza di un futuro luminoso resta viva e tutto è ancora da scrivere.

Una nota firmata solo dall'ufficio stampa, senza alcun commento da parte dei vertici, sancisce il futuro della Triestina e mette la parola fine alla brutta telenovela finanziaria di questo ultimo periodo. Il testo, dove l'assenza di una qualche parola di Ben Rosenzweig pesa come un macigno.

