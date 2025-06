La terza corsia dimenticata Tutti in fila per andare al mare Ma il cantiere slitta ancora

Tra il desiderio di mare e le code interminabili, la terza corsia tra Firenze e Pistoia sembra essere ancora una volta la grande dimenticata. Mentre i vacanzieri si affannano a raggiungere le coste toscane, il cantiere rimane immobile, lasciando autisti e turisti in attesa di risposte. La speranza di un’estate senza ostacoli dipende ora da decisioni che sembrano ancora lontane. Speriamo che questa volta il traguardo sia più vicino.

Domenica mattina c’erano code e rallentamenti continui fra Prato ovest e Capannori, 44 chilometri in tutto. Scene simili si erano già viste sabato e si sono ripetute il 2 giugno. Probabile succeda anche questo fine settimana. La voglia d’estate riempie la Firenze-mare ma evidentemente non smuove, di pari passo, il cantiere della terza corsia fra Firenze e Pistoia. Difficile trovare aggiornamenti sul progetto rimbalzando da Roma a Firenze. Sul sito del ministero delle infrastrutture c’è la scheda tecnica, su quello dell’Ambiente si trova tutta la procedura di competenza, partita addirittura nel 2011 per arrivare al 2022 con l’istruttoria tecnica della verifica di ottemperanza, gli espropri sono congelati e così i lavori del primo lotto, sempre in attesa che arrivi il via libera del governo al piano economico e finanziario di Aspi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La terza corsia dimenticata. Tutti in fila per andare al mare. Ma il cantiere slitta ancora

