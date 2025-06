La tecno-destra per ora è sconfitta E l' idea di un partito di Musk comincia in salita

La scena politica si scuote, e la tecno destra, finora vincente, si trova a un passo dalla sconfitta. Nel frattempo, l’ambizioso progetto di un partito di Musk prende quota, sorprendendo molti. La rottura, apparentemente epocale, cela in realtà una trasformazione più sottile, che mette in discussione il celebre «teorema dell’oligarchia». È il momento di capire cosa ci riserva il futuro, tra innovazione e potere, e quali sfide attendono il panorama politico mondiale.

La rottura è clamorosa solo in apparenza. È un colpo di scena per chi si era affezionato al «teorema dell'oligarchia».

