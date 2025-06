la svista sugli orari e il peso dei cavalli stanziali

si adatta bene a diverse fasce orarie, anche nelle ore più calde. Tuttavia, la scelta di programmare le corse nel tardo pomeriggio rischia di compromettere il benessere degli animali e la qualità delle competizioni. È fondamentale trovare un equilibrio che garantisca sicurezza e spettacolo, evitando errori che possano penalizzare il settore ippico e la sua credibilità.

Abbiamo plaudito a più riprese le scelte del nuovo corso e della nuova Direzione Masaf per l'ippica in tema di benessere dei cavalli, ma è doveroso segnalare come sugli orari di giugno, si stia andando incontro a un autogol con corse e ippodromi in palinsesto pomeridiano o nel tardo pomeriggio. Il problema non è tanto quello delle temperature durante le corse, dato che, a dirla tutta, purché adeguatamente controllato e idratato, il cavallo atleta potrebbe anche trarre giovamento nella prestazione, quanto quello degli spostamenti, in van, per raggiungere le piste di gara, perché, senza calcolare le perdite di pubblico - e quindi anche di potenziali clienti - in presenza, sciropparsi km e km in un mezzo che sopra i 30 gradi diventa una fornace va nella direzione opposta del benessere e del rispetto dei cavalli.