La storia delle auto e dell’uomo si intreccia da un secolo, raccontata con passione dagli studenti di Massa Carrara nel concorso ‘Cronisti in classe’. Un viaggio tra innovazione, tradizione e sostenibilità, che testimonia il ruolo fondamentale dell’Automobile Club Italiano (Aci) nella formazione di futuri guidatori consapevoli. La premiazione delle scuole V delle Grazie e Galilei di Monzone celebra l’impegno dei giovani nel promuovere una mobilità più sicura e rispettosa. Soddisfatta dei baby giornalisti la...

Cento anni di Automobile club italiano (Aci) a Massa Carrara al centro dei bellissimi articoli scritti dai futuri guidatori per il concorso 'Cronisti in classe'. Un'iniziativa a cui Aci ha sempre aderito con convinzione e che per questa edizione ha visto la premiazione della V delle Grazie, che ha trattato il tema della viabilità e sostenibilità, e della 'Galilei' di Monzone sulle buone pratiche di guida. Soddisfatta dei baby giornalisti la direttrice dell'Aci, Bianca Abbruzzese (nella foto), che si congratula con studenti e insegnanti. "I bambini hanno partecipato con grande gioia e mi ha stupito, come sempre, il loro entusiasmo – commenta Abruzzese –, e non è una cosa scontata.

