La storia dei bambini sopravvissuti al massacro di Hamas

Il 2 giugno, Tel Aviv ha assistito in anteprima mondiale alla proiezione di “The Children of October 7”, un racconto commovente dei bambini sopravvissuti al massacro di Hamas. Questa toccante testimonianza mette in luce la forza e il coraggio delle giovani vittime, offrendo uno sguardo profondo su un episodio drammatico che ha segnato la storia recente. Un film che non lascia indifferenti, invitandoci a riflettere sulla speranza e la resilienza.

Tel Aviv. Il 2 giugno è uscito in anteprima mondiale "The Children of October 7", I bambini del 7 ottobre, un toccante.

