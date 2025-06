La squadra premiata con la coppa disciplina | Quando il calcio vince davvero

occasione, le eccellenze locali sono state celebrate, riconoscendo il valore di chi trasmette passione e disciplina sul campo. La squadra premiata con la coppa disciplina ha dimostrato che nel calcio vince davvero chi gioca con rispetto, impegno e spirito sportivo, valori che rendono lo sport un esempio autentico di crescita e solidarietĂ . In questo contesto, il calcio si conferma non solo un gioco, ma un veicolo di valori condivisi e di comunitĂ .

Nella splendida cornice dell'Orsa Maggiore di Lecco, si è svolto il Gran Galà del Calcio, l'appuntamento annuale organizzato dal comitato provinciale Figc di Lecco per celebrare le realtà calcistiche del territorio, con particolare attenzione ai settori giovanili e dilettantistici. In questo.

