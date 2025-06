La squadra del vescovo Gherardo Con il nuovo consiglio episcopale | maggiore attenzione alle periferie

La Diocesi dei Santi Zanobi e Antonino si rinnova con una visione chiara: un’attenzione rafforzata alle periferie e un discernimento attento nelle nomine. Dopo un anno di riflessione, monsignor Gherardo Gambelli svela i cambiamenti nel nuovo consiglio episcopale, tra trasferimenti strategici e nuove investiture, segnando un cammino di rinnovamento e speranza per tutta la comunità. La strada è tracciata: ora tocca a noi seguirla con fiducia e impegno.

Aveva annunciato a inizio mandato che per le nomine si sarebbe preso un lungo periodo di discernimento e ha mantenuto la promessa. Dopo quasi un anno al timone della diocesi dei Santi Zanobi e Antonino, monsignor Gherardo Gambelli ha reso noto all'assemblea del clero riunita a Monte Senario, come sarà la sua curia, oltre ad annunciare un cospicuo numero di trasferimenti e investiture di nuovi parroci, a cominciare da due caselle non secondarie, come le parrocchie dei Santi Fiorentini e di Santa Verdiana, quest'ultima a Castelfiorentino, lasciate libere da don Marco Zanobini, che dovrà occuparsi di San Pietro a Careggi, e da don Alessandro Lombardi, indicati a gennaio come vicario e provicario generali.