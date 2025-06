La Spagna è invidiosa del tennis italiano | Merito anche della politica Il futuro è loro non solo il presente

La scena tennistica italiana brilla con forza, conquistando l'ammirazione internazionale e lasciando la Spagna ammirata e un po’ invidiosa. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti stanno scrivendo pagine memorabili, portando l’Italia tra le stelle del circuito mondiale. I giornali spagnoli come “El Mundo” e “El País” non nascondono l’ammirazione, riconoscendo il merito anche delle politiche di sviluppo. Oggi, al Roland Garros, i nostri campioni sono pronti a stupire ancora una volta, dimostrando che il futuro è già loro.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Uno sta dominando la scena del tennis mondiale, l'altro ormai è entrato stabilmente tra i grandi. Oggi saranno entrambi in semifinale al Roland Garros. In Spagna sia " El Mundo " sia "El Pais " celebrano l'Italia del tennis. Musetti e Sinner sono i re del tennis mondiale in questo momento. Scrive El Mundo: "Sui piccoli campi all'estremità nord del Roland Garros, dove non ci sono più tifosi, i ragazzi del torneo juniores si stanno tirando a pallate con la prospettiva di guadagnarsi da vivere.

