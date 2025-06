la solidarietà fin da piccoli

La solidarietà si impara fin da piccoli, coltivando il cuore e la compassione per gli altri. La Fondazione Monasterio, centro di eccellenza nelle cure cardiopolmonari, e i giovani giornalisti del Campionato de La Nazione di Pisa ci ricordano che anche un piccolo gesto può fare la differenza. Direttore Luciano Ciucci (nella foto) vi sono piaciute le loro idee su come contribuire al bene comune? Scopriamolo insieme.

Avere a cuore il cuore degli altri è il sentiero da percorrere per un mondo migliore. Lo sa la Fondazione Monasterio, il centro di alta specialità per la cura delle patologie cardiopolmonari, e lo sanno anche i giovani partecipanti dell’edizione 202425 del Campionato di Giornalismo de La Nazione di Pisa ai quali è stato chiesto cosa può fare ciascuno di noi per aiutare gli altri. Direttore Luciano Ciucci (nella foto), vi sono piaciute le risposte dei bimbi? "Siamo rimasti colpiti dalla loro capacità di immedesimarsi nell’altro. Consapevoli della fortuna di vivere in un Paese che garantisce cure e protezione, hanno avuto la sensibilità e il coraggio di immaginarsi in contesti diversi e questo è un segnale di maturità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net