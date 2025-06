La situazione è più grave che mai complice il taglio degli aiuti deciso dai governi e la crisi climatica Eppure siamo così assuefatti alle brutte notizie che anche questa emergenza rischia di passarci accanto senza che la sentiamo davvero

Da settimane, le cronache sembrano ignorare questa tragedia silenziosa, lasciando che le vittime e le loro storie si dissolvano nell’oblio collettivo. È il momento di riscoprire il nostro senso di responsabilità e di agire prima che queste emergenze dimenticate si trasformino in crisi irrecuperabili. Solo così potremo davvero fare la differenza e costruire un domani più giusto e solidale.

L o abbiamo visto per l'Ucraina e anche per Gaza. Scoppiano i conflitti, arrivano le prime immagini disturbanti, le notizie di emergenze umanitarie ci toccano, ci sconvolgono, ci addolorano. Poi passano i giorni e, a meno di qualche storia specifica, capace di fare breccia nella nostra quotidianità, ci distraiamo. Ma, quanto meno, Kiev e la Palestina sono quotidianamente sui giornali. Che dire delle crisi dimenticate, come quella in Sudan? Da quasi due anni il Paese e? squassato da un conflitto interno che ha causato 12 milioni di sfollati, 3 milioni e mezzo di rifugiati nei Paesi limitrofi e una crisi alimentare che colpisce 26 milioni di persone. La situazione è più grave che mai, complice il taglio degli aiuti deciso dai governi e la crisi climatica. Eppure siamo così assuefatti alle brutte notizie che anche questa emergenza rischia di passarci accanto senza che la "sentiamo" davvero

