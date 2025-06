La sinistra crea referendum sul lavoro il governo Meloni crea posti di lavoro | nuovo record a giugno

In un contesto internazionale complesso, l’Italia si distingue per segnali di ripresa sorprendenti: a giugno, il paese registra nuovi record occupazionali e una crescita in linea con la media Ue. Mentre la sinistra alimenta il dibattito con referendum sul lavoro, il governo Meloni sembra puntare sui risultati concreti, creando posti di lavoro e rafforzando la fiducia nel futuro economico. Ma cosa succederà se i quesiti occupazionali della sinistra sfiorano il quorum? Gli investimenti potrebbero risentirne, trasformando questa sfida in un possibile boomerang per il mercato.

Le pagelle sono buone, considerato lo scenario internazionale. L’Italia è promossa a giugno perché tutti gli indicatori sono positivi, dice l’Istat: se la crescita è in linea con la Ue, il fronte occupazionale sforna ancora record su record, e ci si chiede davvero, a questo punto, se un improbabile superamento del quorum sui quesiti occupazionali proposti dalla sinistra, non possa trasformarsi in un boomerang per il mercato. Gli investimenti, intanto, secondo l’Istat, crescono e l’inflazione frena, si raffredda, a tutto vantaggio dei consumatori. I l Pil italiano è atteso in crescita dello 0,6% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026, dopo essere aumentato dello 0,7% nei due anni precedenti, dice l’Istat. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La sinistra crea referendum sul lavoro, il governo Meloni crea posti di lavoro: nuovo record a giugno

In questa notizia si parla di: Crea Lavoro Giugno Sinistra

Salvini a Lamezia lancia la volata a Murone: "In Calabria per portare risorse e lavoro. Non so come la sinistra dica no al Ponte" - Il ministro, vicepremier e leader della Lega ha chiuso la campagna elettorale del centrodestra nella città lametina in vista del ballottaggio di domenica e lunedì 8-9 giugno ... Secondo msn.com

Lavoro, precariato e sicurezza. La sinistra proponga nuove riforme - Per questo occorre una forte mobilitazione popolare a favore dei 5 referendum su lavoro e cittadinanza che si terranno l’8 e il 9 giugno ... in triste aumento. La sinistra deve ritrovare ... Si legge su msn.com

I referendum di giugno non sono di destra o di sinistra: si parla di sicurezza sul lavoro - L’8 e il 9 giugno si potrà ... agli elettori di sinistra, sia perché avremmo già perso sia perché, almeno per quello che riguarda i quattro referendum sul lavoro proposti dalla Cgil, non ... Da ilfattoquotidiano.it

Un gelato un po’ strano! #shorts #lauraegiulia