La sincerità | il nuovo brano di Previtz tra introspezione e rinascita

Secondo estratto dall'EP WHY, in uscita nell'autunno 2025, "La sincerità" è il nuovo brano firmato da Previtz, disponibile da Venerdì 30 Maggio su tutte le piattaforme digitali. Il brano racconta con delicatezza e forza il senso di disorientamento delle estati in solitaria, il fluire delle stagioni della vita e il bisogno di rinascere. Una canzone sull'onestà con sé stessi. Fuori da venerdì 30 maggio 2025 su tutte le piattaforme digitali "La sincerità" è il nuovo singolo di Previtz, distribuito da AltafonteBoc Music. Si tratta del secondo estratto dall'EP Why, in uscita nell'autunno 2025, e conferma la sensibilità artistica e la cifra stilistica dell'autore genovese.

