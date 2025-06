La sezione di Libera contro le mafie intitolata ai due gemellini uccisi

Un gesto simbolico e potente per ricordare le vittime innocenti delle mafie: oltre 400 studenti delle scuole medie della zona si sono collegati in diretta dalla sala giunta di Melzo per scegliere il nome della prima sezione di Libera contro le mafie nell’area Martesana. Il nome prescelto, Giuseppe e Salvatore Asta, gemelli uccisi “per sbaglio” a soli sei anni, ci ricorda che la memoria e la giustizia devono essere sempre al centro della lotta. Che questa scelta possa ispirare nuove speranze di cambiamento.

Oltre 400 studenti delle scuole medie di tutta la zona in collegamento con la sala giunta di Melzo, designato "in diretta" il nome prescelto: e la prima sezione di Libera contro le mafie area Martesana porterà il nome di Giuseppe e Salvatore Asta, gemelli uccisi "per sbaglio" a soli sei anni, insieme alla madre Barbara Rizzo, nella strage mafiosa di Pizzolungo Erice, nel Trapanese, il 2 Aprile 1985. I due candidati più "piccini" della rosa. Che includeva, oltre a quello di Giuseppe e Salvatore, i nomi di Cristina Mazzotti, Graziano Marchitelli, Graziella Campagna, Gelsomina Verde e Francesco Vinci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La sezione di Libera contro le mafie intitolata ai due gemellini uccisi

In questa notizia si parla di: Sezione Libera Mafie Uccisi

@mafie Partecipa alla discussione

“Roma città libera” dalle mafie - Il 21 marzo, primo giorno di primavera, si celebrerà a Roma la XXIX Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie ... È l’indifferenza che uccide», ha detto don Luigi ... Riporta romasette.it

Mafia, 70mila a Milano per il corteo di Libera: "Vittime eroi innocenti". Schlein: "Non si combatte aumentando il tetto del contante" - Lo ha detto il presidente di Libera don Luigi Ciotti ... Sono, invece, 115 i nomi di bambini uccisi dalle mafie. La più piccola è Caterina Nencioni, 50 giorni, uccisa dalle bombe di via dei ... Si legge su milano.repubblica.it

Mafia:in 5mila a corteo Libera in Puglia - E' Brindisi la città che in Puglia ospita il corteo di Libera per la 24esima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Partito poco fa dal Tribunale ... Segnala ansa.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA