La ’Settimana della custodia’ Accordo tra Comune e Cucinelli

Una nuova speranza per il nostro territorio si affaccia all’orizzonte: la "Settimana della custodia", frutto di un accordo tra il Comune di Perugia e Brunello Cucinelli. Dopo anni di attese, questa iniziativa promuove la cura condivisa di parchi, strade e monumenti, coinvolgendo attivamente i cittadini. Un’occasione unica per rafforzare il senso di comunità e riscoprire l’importanza della responsabilità collettiva, trasformando la cura del nostro ambiente in un gesto di orgoglio e appartenenza.

E’ un suo vecchio pallino che non è riuscito a concretizzare con il sindaco Andrea Romizi e che invece con la sindaca Vittoria Ferdinandi potrebbe andare in porto. Brunello Cucinelli (tramite la sua Fondazione) organizzerà a settembre insieme al Comune di Perugia la ‘Settimana della custodia’, sette giorni durante i quali i cittadini si prenderanno cura del territorio in cui vivono, sia esso un parco, il marciapiedi davanti casa, le mura delle abitazioni, o la strada che percorrono tutti i giorni. La decisione è contenuta nella delibera di Giunta numero 250 di Palazzo dei Priori, ‘licenziata’ soltanto due giorni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ’Settimana della custodia’. Accordo tra Comune e Cucinelli

In questa notizia si parla di: Settimana Custodia Comune Cucinelli

La ’Settimana della custodia’. Accordo tra Comune e Cucinelli - E’ un suo vecchio pallino che non è riuscito a concretizzare con il sindaco Andrea Romizi e che invece con la sindaca Vittoria Ferdinandi potrebbe andare in porto. Brunello Cucinelli (tramite la sua F ... Segnala lanazione.it

Tra mercati e sorprese: i movimenti della penultima settimana di novembre - Tra mercati e sorprese: i movimenti della penultima settimana di novembre. Settimana di alti e bassi per i mercati: mentre Piazza Affari chiude in rosso, Brunello Cucinelli si distingue tra i migliori ... Secondo proiezionidiborsa.it

Borse Ue, settimana spumeggiante grazie a Cina e dati Usa. A Milano (+2,8%) strappa Cucinelli - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Settimana positiva per le Borse europee ... Sull’azionario, regina del Ftse Mib è Brunello Cucinelli, in rialzo nell’ottava del 14,2% con il lusso che ritrova ... Secondo ilsole24ore.com

Perugia, Albo d'oro 2018. Cucinelli: «Serve una settimana della custodia del creato»