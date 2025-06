La separazione delle carriere a toghe alterne del governo Meloni

La separazione delle carriere a toghe alterne rappresenta uno dei principali cavalli di battaglia del governo Meloni, simbolo di un’ampia svolta in ambito giudiziario e penale. Tuttavia, questa scelta solleva numerosi dubbi e critiche, poiché la sua attuazione sembra seguire logiche diverse da quelle promesse. Non solo per le modalità di approvazione, ma anche per gli effetti pratici che potrebbe avere sulla giustizia italiana, mettendo in discussione il suo reale impatto sul sistema legale.

La separazione delle carriere è uno dei cavalli di battaglia del governo Meloni, insieme con varie norme improntate al populismo penale (si veda il recente decreto legge Sicurezza, appena convertito dopo il voto in Senato, o il seminale decreto anti- rave con cui l'esecutivo inaugurò se stesso). Peccato però che sia una separazione a toghe alterne. Non solo perché il disegno di legge – su decisione della riunione dei capigruppo al Senato – è slittato di una settimana ed è atteso in aula il 18 giugno. Ma soprattutto perché il governo che vuole separare la magistratura giudicante da quella inquirente non riesce a fare a meno di ingaggiare magistrati per i ruoli ministeriali, cosiddetti fuori ruolo.

