la sensibilità ambientale per il nostro futuro

generazioni e le prepara a diventare protagonisti di un futuro più sostenibile. Roberto Renai* GROSSETO I nostri complimenti vanno a tutti gli studenti che hanno partecipato a “Cronisti in Classe” accettando la sfida di cimentarsi con il mestiere del giornalista e approfondire tematiche complesse e di grande attualità, tra le quali il tema dell’acqua e della tutela della risorsa idrica. I lavori realizzati sono davvero interessanti e ben fatti, a dimostrazione del valore di questo progetto che dà voce alle nuove ...

Roberto Renai* GROSSETO I nostri complimenti vanno a tutti gli studenti che hanno partecipato a “Cronisti in Classe” accettando la sfida di cimentarsi con il mestiere del giornalista e approfondire tematiche complesse e di grande attualità, tra le quali il tema dell’acqua e della tutela della risorsa idrica. I lavori realizzati sono davvero interessanti e ben fatti, a dimostrazione del valore di questo progetto che dà voce alle nuove generazioni, in un mondo che non sempre le sa ascoltare. Anche quest’anno Acquedotto del Fiora ha sostenuto attivamente “Cronisti in Classe” e premiato le classi che hanno scelto di trattare il tema dell’acqua, restituendoci pagine di giornale ricche di dati, notizie e spunti di riflessione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net