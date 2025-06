La scherma mi ha dato tutto ma in cambio ha chiesto il conto… Pezzo per pezzo | Aldo Montano sul lettino dell’ospedale dopo una importante operazione

La vita di Aldo Montano, campione di scherma e volto noto del “Grande Fratello Vip”, prende una piega inaspettata. Dopo anni di successi e emozioni condivise con i suoi fan, l’ex atleta si trova a dover affrontare un momento delicato. Dalla sua pagina social, Montano aggiorna sul percorso di ripresa, tra sfide e speranze. La sua forza e determinazione saranno il suo miglior alleato in questa fase cruciale della sua vita.

Direttamente dal lettino dell’Ospedale di Sassuolo, l’ex campione della scherma e concorrente del “Grande Fratello Vip, Aldo Montano, ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute con un post e delle foto, condivise sui social. “Work in progress. Again! La scherma mi ha dato tutto. Medaglie, emozioni, soddisfazioni.- ha esordito l’ex campione – Ma in cambio ha chiesto il conto. Pezzo per pezzo. Oggi è il turno della spalla: pit stop tecnico con il mitico Prof. Giuseppe Porcellini e lo staff top dell’Ospedale di Sassuolo. Un altro passaggio obbligato per tornare a sentirmi al 100%—dentro e fuori dalla pedana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La scherma mi ha dato tutto, ma in cambio ha chiesto il conto… Pezzo per pezzo”: Aldo Montano sul lettino dell’ospedale dopo una importante operazione

