La scambiano per mia figlia Rudy Zerbi fidanzata | 22 anni più giovane chi è

Un siparietto esilarante tra Rudy Zerbi e Rosita Celentano cattura l’attenzione di tutti: tra battute e gag, il produttore discografico si confessa divertito di essere stato scambiato per il fidanzato di una ragazza di 22 anni più giovane. Ma chi è questa misteriosa fidanzata? Scopriamo insieme la storia dietro questa simpatica confusione e chi sono i protagonisti di questa curiosa vicenda.

Rudy Zerbi e Rosita Celentano al telefono, ed è subito gag. Il simpatico siparietto va in scena poco prima che Rosita sia ospite a Radio Deejay, nel programma Animal House. A scaldare l’atmosfera ci pensa Rudy, che al telefono con la 60enne figlia del Molleggiato si lascia andare a una confessione a metà tra il comico e il tragico (per lui): “È già la seconda volta che scambiano la mia fidanzata per mia figlia!”, esclama il 56enne, tra un riso imbarazzato e un filo di autoironia. La colpa? Quei circa 22 anni di differenza con la compagna Grace Raccah, che sembrano ingannare più di un occhio inesperto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: Figlia Rudy Scambiano Zerbi

“La scambiano per mia figlia”: Rudy Zerbi e il fuorionda in radio sulla fidanzata - La confessione inedita di Rudy Zerbi a proposito della giovane fidanzata: le parole in un fuorionda in radio con Rosita Celentano. Da donnaglamour.it

Rudy Zerbi e l’imbarazzante equivoco sulla sua fidanzata: il racconto in diretta radiofonica - Rudy Zerbi racconta un divertente episodio su Radio Deejay, rivelando di essere scambiato per il padre della fidanzata Grace Raccah, suscitando risate e riflessioni sulla differenza d'età nelle relazi ... ecodelcinema.com scrive

Rudy Zerbi, tra ex moglie e compagne famose: quattro figli da tre donne diverse - La famiglia e la vita privata di Rudy Zerbi, tra un’ex moglie, compagne famose e una nuova giovanissima fidanzata. Scopri chi sono e quanti anni hanno i quattro figli del giudice di Amici. Scrive tag24.it

HO LA SORELLA PIÚ BELLA D'ITALIA!? #SHORTS