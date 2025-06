La Scala per Gaza dopo le polemiche | Cessate il fuoco! Stop the war! I messaggi in sala prima dell’opera

Dopo le recenti polemiche, la Scala di Milano si prepara a un’apertura ricca di significato con una serie di messaggi che invitano alla pace. Prima dell’opera, sulla scena si alterneranno parole forti come "Cessate il fuoco" e "Stop the war", evocando un appello universale alla fine del conflitto. Un gesto che unisce cultura e impegno civile, invitando gli spettatori a riflettere e a sognare un mondo migliore.

di Andrea Gianni e Nicola Palma MILANO La comunicazione ufficiale è arrivata nella prima serata di ieri sulla posta elettronica dei segretari territoriali e dei rappresentanti delle Rsa della Scala: "Con riferimento alla vostra richiesta in oggetto, sono a comunicarvi che in occasione della recita di domani, in apertura spettacolo, sarà proiettata la seguente successione di messaggi: Cessate il fuoco! Stop the war! E vo gridando: pace! E vo gridando: amor!". Firmato: Marco Aldo Amoruso, direttore del personale di via Filodrammatici. Due invocazioni per chiedere lo stop dell’offensiva israeliana su Gaza e una frase altrettanto evocativa tratta dall’opera verdiana Simon Boccanegra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Scala per Gaza dopo le polemiche: "Cessate il fuoco! Stop the war!". I messaggi in sala prima dell’opera

In questa notizia si parla di: Scala Cessate Fuoco Stop

Segnalo che @SteveWitkoff ha rimosso il post di ieri sera in cui attribuiva ad Hamas tutta la responsabilità per il fallimento dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Partecipa alla discussione

La Scala per Gaza dopo le polemiche: "Cessate il fuoco! Stop the war!". I messaggi in sala prima dell’opera - Saranno proiettate anche le frasi del Simon Boccanegra "E vo gridando: pace! E vo gridando amor!". Sala e il licenziamento della maschera: sentirò Ortombina, non penso sia un provvedimento politico. Da msn.com

Netanyahu: stop a cessate il fuoco se Hamas non libera gli ostaggi entro sabato - A gennaio è stato raggiunto un fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza che prevede o scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi. Trump e Netanyahu hanno ... Lo riporta it.euronews.com

Veto Usa a risoluzione Onu sul cessate il fuoco a Gaza: "Hamas non deve avere futuro" - La risoluzione ONU per il cessate il fuoco a Gaza, messa al voto, è stata bocciata per il veto USA Gli Stati Uniti hanno votato contro la risoluzione Onu che chiedeva l'immediato cessate il fuoco a Ga ... Lo riporta msn.com

Israel-Palestine Faceoff In UNSC After U.S. Vetoes Gaza Ceasefire Call; ‘Stop This Illegal Siege’