La Salernitana si prepara ai playout | ritiro a Novarello

La Salernitana si prepara ai playout con un ritiro strategico a Novarello, dal 12 giugno. Un'occasione fondamentale per affinare le energie e le tattiche in vista di un momento decisivo della stagione. Sebbene l’avversaria non sia ancora ufficiale, l’attenzione cresce tra suspense, ricorsi e sentenze che rendono il cammino incerto. Dopo la pausa, è arrivato il momento di affrontare la sfida con determinazione e coraggio, pronti a scrivere il proprio destino.

