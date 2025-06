La Russia conduce attacchi massicci sull’Ucraina almeno tre morti a Kiev

La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica con attacchi massicci che scuotono Kiev, dove almeno tre persone hanno perso la vita. Dopo un audace raid ucraino contro le infrastrutture militari russe, le recenti offensive dimostrano quanto il conflitto sia in continua escalation. Un quadro di guerra che non accenna a placarsi, lasciando incertezza sul futuro della regione. Leggi tutto per capire cosa c’è dietro queste tensioni.

La Russia ha condotto dei bombardamenti massicci sull’Ucraina con droni e missili balistici, causando almeno tre morti a Kiev, pochi giorni dopo uno spettacolare attacco ucraino contro gli aeroporti militari russi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La Russia conduce attacchi massicci sull’Ucraina, almeno tre morti a Kiev

Un massiccio attacco russo con droni e missili sull’Ucraina ha ucciso cinque persone, di cui quattro a Kiev - Nella notte tra giovedì e venerdì un massiccio attacco aereo russo ha ucciso almeno cinque persone in Ucraina, di cui quattro nella capitale Kiev, e ne ha ferite più di 70. L’aviazione ucraina ha dett ... Scrive ilpost.it

Massiccio attacco russo su Kiev. La risposta ucraina: "Colpiti due aeroporti militari" - AGI - La Russia ha impiegato oltre 400 droni e più di 40 missili nell'attacco notturno che ha colpito buona parte delle regioni ucraine. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zele ... Lo riporta msn.com

Ucraina, droni e missili russi su Kiev: almeno 4 morti e 20 feriti - Colpite anche le città a ovest del Paese di Lutsk, vicina alla frontiera con la Polonia, dove sono state ferite cinque persone, e la regione di Ternopil ... Secondo msn.com

Massiccio attacco russo su Kiev nella notte: missili e droni causano almeno 15 feriti