La Russia attacca Kiev nella notte quattro morti e 20 feriti

La notte di Kiev è stata sconvolta da un violento attacco delle forze russe, che ha causato quattro vittime e 20 feriti. Droni e missili hanno colpito diversi quartieri, danneggiando edifici e infrastrutture vitali, lasciando molte zone senza energia elettrica e cittadini in rifugi di emergenza. In un contesto di crescente tensione, la capitale si sta riprendendo da questo duro colpo, mentre il mondo resta in allerta.

Quattro morti e 20 feriti (16 ricoverati in ospedale) è il bilancio di un attacco lanciato nella notte dalle forze armate russe su Kiev. Numerosi droni hanno colpito vari distretti della capitale, danneggiando edifici residenziali e infrastrutture (l’energia elettrica è stata interrotta in alcuni quartieri). Molti i cittadini che si sono riparati nei rifugi. Sono stati segnalati anche missili da crociera russi in volo in direzione ovest nelle regioni di Kiev, Vinnytsia, Khmelnytsia, Leopoli e Ternopil. Sul fronte russo sono stati abbattuti sette droni in volo verso Mosca, mentre un altro velivolo ha provocato l’incendio di un’azienda a Engels, nella regione di Saratov. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Russia attacca Kiev nella notte, quattro morti e 20 feriti

In questa notizia si parla di: Kiev Notte Quattro Morti

Kiev, la Russia ha lanciato 108 droni durante la notte - Nella nottata del 11 maggio, l'Ucraina denuncia un attacco massiccio da parte della Russia, che ha lanciato 108 droni nonostante un ultimatum per il cessate il fuoco.

UCRAINA | Quattro morti e 20 feriti (16 ricoverati in ospedale) è il bilancio di un attacco lanciato nella notte dalle forze armate russe su Kiev. Numerosi droni hanno colpito vari distretti della capitale. #ANSA Partecipa alla discussione

Di nuovo una notte di fuoco e sangue in Ucraina, contro la quale sono stati lanciati droni, missili balistici e kalibr. Purtroppo tra le vittime ci sono anche dei bambini. Mykolaiv: un uomo è morto, 5 feriti, una casa è stata distrutta. Regione di Khmelnytskyi: 4 Partecipa alla discussione

Droni russi su Kiev provocano quattro morti e 20 feriti - Quattro morti e 20 feriti (16 ricoverati in ospedale) è il bilancio di un attacco lanciato nella notte dalle forze armate russe su Kiev. Numerosi droni hanno colpito vari distretti della capitale, dan ... Come scrive ansa.it

Kiev sotto attacco russo, 4 morti. Trump: "Non penso ci sarà un'intesa" - Ucraina, pesante attacco russo su Kiev: almeno 4 morti e 20 feriti Almeno quattro persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite negli attacchi russi con droni compiuti nella notte sulla capitale d ... Segnala msn.com

Guerra Ucraina: Kiev sotto attacco nella notte, almeno 4 morti e 20 feriti. Famiglia sterminata a Pryluky - Nella notte Kiev è stata colpita da un massiccio attacco russo con droni e missili: almeno 4 morti, 20 feriti e blackout in diversi quartieri ... Scrive fanpage.it