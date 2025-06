La rottura tra Trump e Musk e la risposta su Epstein | È un immigrato illegale e usa droghe

La recente rottura tra Donald Trump ed Elon Musk ha scatenato un vero terremoto mediatico, rivelando il lato più oscuro delle loro alleanze. Dietro la facciata di collaborazione, si nascondeva una realtà più complessa e tumultuosa, con accuse che coinvolgono Epstein, immigrazione illegale e uso di droghe. Ora, l’attenzione si sposta sulle vere motivazioni di questa frattura e sui riflessi che avrà nel panorama politico e imprenditoriale globale. Ma cosa si cela davvero dietro questa narrativa?

Adesso se ne sono accorti tutti: la “separazione amichevole” tra Donald Trump ed Elon Musk era una sceneggiata. E se la loro alleanza era stata spettacolare, la rottura di ieri lo è altrettanto. Perché ha scatenato da una parte l’idea di un partito dell’imprenditore di Tesla. E dall’altra ha mosso i fedelissimi del presidente degli Stati Uniti. Che già non avevano un buon rapporto con il “ first buddy “. E che adesso lo attaccano definendolo un immigrato illegale e un drogato. Mentre lui chiama in causa gli Epstein files. Ovvero documenti giudiziari, agende, contatti telefonici, registrazioni legate al finanziere morto suicida in carcere. 🔗 Leggi su Open.online

