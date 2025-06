La rottura tra il presidente americano e il patron di Tesla nata sulla legge di bilancio voluta da Trump manderà in bancarotta l' America aveva detto l' ex titolare del Doge

La recente rottura tra Donald Trump ed Elon Musk segna la fine di un rapporto che aveva attirato molte attenzioni e svelato tensioni profonde. La disputa, iniziata con le divergenze sulla legge di bilancio voluta dall’ex presidente, è ora esplosa in un confronto pubblico acceso, minacciando il futuro di progetti come Dragon. Questa escalation potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico e tecnologico degli Stati Uniti, lasciando tutti a chiedersi quale sarà il prossimo capitolo di questa saga.

Washington, 6 giu. (askanews) – La luna di miele tra Donald Trump ed Elon Musk è ufficialmente finita e tra i due è scontro senza precedenti. La rottura tra il presidente americano e il patron di Tesla, nata sulla legge di bilancio voluta da Trump ("manderà in bancarotta l'America", aveva detto l'ex titolare del Doge), è degenerata. In una raffica di post su X, l'ex consigliere si è scagliato contro Trump, minacciando di smantellare Dragon, la capsula orbitale essenziale per la Nasa, e dichiarandosi a favore dell'impeachment. Per poi "sganciare la bomba: Donald Trump è nei file Epstein. Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici", ha scritto ancora Musk che su X ha lanciato un sondaggio: "E' giunto il momento di creare un nuovo partito politico in America che rappresenti veramente l'80% delle persone al centro?".

