La rotatoria del Pd di Padova affossa un’impresa e sfratta 77 famiglie

La rotatoria del PD a Padova sta causando un vero e proprio terremoto sociale: un’impresa locale affonda e 77 famiglie rischiano di perdere la propria casa. La costruzione di un nuovo viadotto, voluta dall’amministrazione provinciale, ha infatti già portato alla distruzione di una scuderia ippica da 6 milioni di euro e mette a rischio molte altre abitazioni. Ma qual è il vero costo di questa scelta? Continua a leggere.

A causa della realizzazione di un nuovo viadotto voluto dall’amministrazione provinciale, una scuderia ippica realizzata nel 2021 e costata 6 milioni di euro dovrà spostarsi. A rischio esproprio numerose case. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La rotatoria del Pd di Padova affossa un’impresa e «sfratta» 77 famiglie

