la robur saluta il capitano bianchi nel mirino l attaccante vieri regoli

La Robur Siena dà il buongiorno con notizie di mercato che scuotono i tifosi: il capitano Tommaso Bianchi saluta, lasciando un vuoto difficile da colmare. Un addio pesante dopo due stagioni di impegno e passione, segnate dalla sua leadership e dalle oltre 100 presenze in maglia bianconera. Mentre si apre un nuovo capitolo, il club punta forte su nuovi talenti, tra cui l’attaccante Vieri Regoli, pronto a scrivere il futuro con grinta e determinazione.

La prima operazione ufficiale di mercato della Robur stagione 202526 è un addio. Un addio pesante, quello del capitano Tommaso Bianchi (nella foto), in scadenza di contratto. "Dopo due stagioni tra le fila del Siena, in cui si è distinto per le sue qualità tecniche ma soprattutto umane, e ha raggiunto le 100 presenze in bianconero – così la nota dl club –, le strade tra la società e il centrocampista si separano. I più sentiti ringraziamenti a Tommaso per la professionalità, il rispetto e l’attaccamento ai colori senesi dimostrati in questi anni. In bocca al lupo Tommaso!". Niente rinnovo, quindi, per Bianchi che lascia la Robur con il cruccio di non aver centrato l’impresa con cui era tornato in Eccellenza, la promozione in Serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net