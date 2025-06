La rissa Trump- Musk affossa le azioni di Tesla Il gruppo a rischia di perdere oltre un miliardo di profitti

La polemica tra Donald Trump ed Elon Musk sta scuotendo i mercati finanziari, con effetti devastanti su Tesla. Le azioni del colosso automobilistico hanno subito un calo drastico, mettendo a rischio oltre un miliardo di dollari di profitti e facendo perdere quasi 100 miliardi di ricchezza a Musk. Una crisi che dimostra come le tensioni tra figure pubbliche possano influenzare anche i giganti dell’industria, e questa vicenda promette di avere ripercussioni durature.

Mentre lo scontro tra Donald Trump ed Elon Musk sta degenerando in una rissa da bar, gli azionisti di Tesla guardano con apprensione alle ricadute sul titolo. Giovedì la chiusura è stata a – 14%, un tracollo che ha portato la flessione da inizio anno al 29,5%, con una capitalizzazione scesa ad 892 miliardi di dollari (nello stesso periodo la ricchezza di Musk si è ridotta di quasi 100 miliardi). Il minimo del 2025 era stato toccato ad aprile, sulla scia di dati di bilancio e di immatricolazioni pessimi. Le vendite di Tesla stanno crollando in tutto il mondo, l’azienda è “mangiata viva” dai concorrenti cinesi, è stato osservato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La rissa Trump- Musk affossa le azioni di Tesla. Il gruppo a rischia di perdere oltre un miliardo di profitti

Musk Rissa Trump Tesla

È finita nell’unico modo in cui poteva finire tra due multimiliardari fanatici, fascistoidi, dall’ego ipertrofico e poteri quasi illimitati, con una rissa da saloon in mondovisione e stracci, insulti e soldi (bruciati) che volano ovunque. Nell’ordine: Prima Musk ha accusat Partecipa alla discussione

