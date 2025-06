La risposta di Michelle Obama a chi le chiede del cambio di cognome della figlia Malia

che ha suscitato curiosità e riflessione sulla volontà di affermare la propria identità indipendente. Quando le è stato chiesto del suo cambio di cognome, Michelle Obama ha risposto con orgoglio e sensibilità, sottolineando come ogni persona abbia il diritto di scegliere il proprio percorso e di definirsi secondo le proprie aspirazioni, dimostrando ancora una volta il suo sostegno incondizionato alla libertà individuale.

Malia Obama, figlia dell’ex presidente USA Barack Obama e della moglie Michelle, ha oggi 26 anni, e una carriera ben avviata come sceneggiatrice e regista; per distaccarsi dall’immagine dei cosiddetti nepo baby, però, la ragazza ha scelto di abbandonare il cognome paterno, facendosi chiamare semplicemente Malia Ann. Così, ad esempio, si è presentata lo scorso anno al Sundance Film Festival, dove ha presentato il suo corto; una decisione, la sua, su cui è stato chiesto un commento alla ex First Lady, la quale, schietta e trasparente come d’abitudine, ha detto che la figlia “Sta cercando di distinguersi”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - La risposta di Michelle Obama a chi le chiede del cambio di cognome della figlia Malia

In questa notizia si parla di: Obama Malia Michelle Cognome

La risposta di Michelle Obama a chi le chiede del cambio di cognome della figlia Malia - che ha suscitato grande interesse e curiosità. Quando le è stato chiesto del motivo dietro questa scelta, Michelle Obama ha risposto con orgoglio e rispetto per la figlia, sottolineando come Malia voglia costruire una propria identità, indipendente dal peso del cognome familiare.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La risposta schietta (in sei parole) di Michelle Obama al cambio di nome della figlia Malia; Michelle Obama a proposito della figlia Malia che fa la regista ma non usa il suo cognome: «Sta cercando la sua strada; La figlia di Barack e Michelle non usa più il cognome Obama: Michelle commenta la sua decisione.

Michelle Obama a proposito della figlia Malia che fa la regista ma non usa il suo cognome: «Sta cercando la sua strada» - L'ex first lady statunitense nel podcast Sibling Revelry ha spiegato che le sue figlie «vogliono che si sappia che lavorano sodo e non che semplicemente ottengono le cose» perché famose ...

Michelle Obama sulla decisione di sua figlia di cambiare cognome: “Sta cercando di farsi strada” - L’ex first lady americana ha commentato la scelta della sua primogenita di non usare il suo cognome per lavorare nel mondo del cinema: “Le mie figlie non ...

La figlia di Barack e Michelle Obama cambia cognome per firmare un progetto, la mamma: “Vuole farsi strada da sola” - Malia Obama, 26enne, ha usato il suo secondo nome, Ann, per i titoli di coda di un cortometraggio diretto da lei.