La rinascita dopo la crisi Forte | Fatti passi da gigante pensando sempre al futuro

Basta un'immagine per raccontare il passaggio tra cosa era e cosa è la Fondazione Mps: è una slide che Marco Forte, provveditore di Palazzo Sansedoni, illustra non senza rammarico. Il picco discendente del patrimonio, che dai 5,7 miliardi del 2008 ai 421 milioni del 2016, è uno schiaffo che fa male ancora oggi. Ma al tempo stesso quella slide è ingenerosa, sottolinea ancora Forte, perché non fa risaltare la crescita ai 580 milioni di oggi. Una crescita lenta, sostenuta anche dalla transazione con Banca Mps, ma che testimonia anche la missione della Fondazione in questi anni: "Dobbiamo far convivere due concetti che possono sembrare in contrasto: la gestione e conservazione del patrimonio, motore per creare nuove risorse, con un'adeguata redditività".