La resistenza di Anan sotto processo all’Aquila

Nel cuore dell’Aquila, si svolge il processo che mette alla prova la determinazione di Anan Yaeesh, un simbolo di resistenza e coraggio. Con undici proiettili e quaranta schegge nel corpo, il suo racconto rivela una lotta tra oppressione e speranza, radicata in un passato di sofferenza a Tulkarem. La sua storia ci invita a riflettere sulla forza di chi resiste contro le ingiustizie, mantenendo viva la memoria di casa propria.

Anan Yaeesh ha trentasette anni e nel suo corpo ci sono undici proiettili e quaranta schegge. Un ricordo di casa sua, a Tulkarem, nella Cisgiordania sempre più occupata dai coloni . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La resistenza di Anan sotto processo all’Aquila

TERZA UDIENZA DEL PROCESSO CONTRO ANAN, ALI, MANSOUR: ACCOLTE LE RICHIESTE DELLA DIFESA, NO ALLE PROVE ESTORTE CON LA TORTURA DA TRIBUNALI ISRAELIANI - In Italia oggi terza udienza del processo ... Anan Yaeesh, Ali Irar e Mansour Doghmosh al Tribunale dell’Aquila. Sono accusati di terrorismo per aver, secondo accuse formulate dalle autorità ... radiondadurto.org scrive

Anan Yaeesh alla sbarra. All’Aquila si processa la resistenza in Cisgiordania - Un processo alla resistenza palestinese, basato esclusivamente su prove raccolte da inquirenti israeliani per fatti accaduti a Tulkarem, in Cisgiordania. Su queste basi, stamattina, davanti alla Corte ... Si legge su ilmanifesto.it

