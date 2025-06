La Reggio-Ciano va trasformata in tranvia non servono grandi opere inutili

La Reggio-Ciano merita una svolta concreta: basta grandi opere inutili e costose. Il Comitato per la Mobilità Sostenibile ribadisce con forza che si torni a investire nella tranvia, soluzione più efficace e rispettosa dell’ambiente. Durante le elezioni, si era parlato di uno studio di fattibilità: ora è il momento di agire, chiedendo con decisione alla politica di dare priorità a progetti realizzabili e sostenibili per il futuro della mobilità locale.

"Sulla Reggio-Ciano si torni a parlare di tranvia, non di grandi opere inutili". È l’appello del Comitato per la Mobilità Sostenibile che si occupa prevalentemente della linea ferroviaria della Val d’Enza. Il gruppo intende rinfrescare la memoria alla politica che, in concomitanza delle elezioni amministrative dello scorso anno, aveva abbracciato l’idea di promuovere uno studio di fattibilità: "Se c’è uno studio che andrebbe richiesto con forza alla Regione - sottolineano - sarebbe quello della trasformazione della ferrovia in tranvia, come peraltro auspicato pubblicamente, con un comunicato datato 21 maggio 2024, dai sindaci della Val D’Enza e dall’assessora del Comune di Reggio Bonvicini, a cui però non è ancora seguito nulla di concreto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La Reggio-Ciano va trasformata in tranvia, non servono grandi opere inutili"

